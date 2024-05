Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Christopher Cherry zum Finanzleiter ernannt hat. Herr Cherry, ein Wirtschaftsprüfer und Certified Public Accountant, verfügt über umfangreiche Erfahrung, da er als Finanzleiter bei vielen öffentlichen Emittenten in einem breiten Spektrum von Sektoren tätig war. Zu den Aufgaben von Herrn Cherry gehören die komplette Buchhaltung, die Überwachung und Planung, die Erstellung von Jahresabschlüssen, die Erstellung von Management Discussion and Analysis ("MD&A"), Budgetierung, Cashflow-Aktivitäten, Finanzierung, Kommunikation mit Wirtschaftsprüfern und Steuern. Neben seiner umfangreichen Erfahrung als Finanzleiter und/oder Direktor einer Reihe von börsennotierten Emittenten war Herr Cherry zuvor als Seniorwirtschaftsprüfer bei Davidson & Company LLP und als Senior-Buchhalter bei KPMG LLP tätig.Christopher Cherry, Finanzleiter von BioVaxys, erklärte: "Ich freue mich, nach der erfolgreichen Übernahme des geistigen Eigentums von IMV dem Führungsteam von BioVaxys beizutreten, da ich davon ausgehe, dass sich BioVaxys an der Schwelle zu einem außergewöhnlichen Wachstum befindet."James Passin, Geschaftsführer von BioVaxys, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir mit Chris Cherry einen neuen FinazO an Bord haben, der über eine hervorragende Erfolgsbilanz im Bereich Finanzmanagement und -berichterstattung bei einer Reihe von Emittenten verfügt und BioVaxys in der nächsten Wachstumsphase und bei der Schaffung von Shareholder Value unschätzbare Unterstützung bieten wird."Informationen zur BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com), ein in British Columbia, Kanada, eingetragenes biopharmazeutisches Unternehmen, ist ein in der klinischen Phase befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Patienten mit neuartigen Immuntherapien zu verbessern, die auf der DPX-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix©-"Neoantigen"- -Tumorzell-Konstruktplattform basieren, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung und andere immunologische Bereiche zu behandeln. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S, das sich in Phase II der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet, sowie BVX-0918, einen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoff, der auf der firmeneigenen HapTenix© "Neoantigen"-Plattform für Tumorzellen basiert und demnächst in Spanien in die Phase I zur Behandlung von refraktärem Eierstockkrebs im Spätstadium eintreten wird. Das Unternehmen nutzt auch sein Know-how in der Tumorimmunologie und die Erstellung einer einzigartigen Bibliothek von T-Lymphozyten und anderen Datensätzen nach der Impfung mit seinen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoffen, um prädiktive Algorithmen und andere Technologien zur Identifizierung neuer zielgerichteter Tumorantigene einzusetzen. Die Stammaktien von BioVaxys werden an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und auf X und LinkedIn.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1430981/BIOVAXYS_Logo.jpgIM NAMEN DES VORSTANDSGezeichnet "James Passin"James Passin, GeschäftsführerTelefon: +1 646 452 7054View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/biovaxys-ernennt-christopher-cherry-zum-finanzleiter-302132849.htmlOriginal-Content von: BioVaxys Technology Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153148/5770027