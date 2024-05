Diese Meme-Coins könnten im Mai trotz Krypto-Crash explodieren

Die Korrektur weitet sich aus. Der Mai 2024 beginnt so ähnlich, wie der April endete. Nach Daten von CoinMarketCap befinden sich Kryptowährungen aktuell massiv unter Wasser. Zweistellige Kursverluste treffen den breiten Markt. Selbst der Bitcoin fällt um über 10 Prozent und konnte damit noch keinen Boden ausbilden. Weiterhin scheint es nun Aufgabe der Bullen, ein höheres Tief zu etablieren, um markttechnisch das Fundament für einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu legen. Erneut fällt BTC unerwartet bis auf 56.000 US-Dollar.

Die Bodenbildung könnte bevorstehen. Doch noch wirken viele Altcoins stark angeschlagen. Hier scheint etwas Geduld weiterhin vonnöten. Dennoch zeigen einige neue Coins bereits im aktuellen Markt relative Stärke und könnten trotz Krypto-Crash im Mai 2024 explodieren. Welche Coins haben jetzt Potenzial?

Dogeverse

Dogeverse hat in seinem Presale bereits über 12,5 Millionen US-Dollar eingenommen und damit seine Präsenz im Meme-Coin-Markt eindrucksvoll manifestiert. Der neue Meme-Coin scheint gekommen, um zu bleiben. Diese eindrucksvolle Summe verdeutlicht, dass Dogeverse nicht nur die gegenwärtigen Marktherausforderungen meistert, sondern auch als Pionier für den Multichain-Ansatz unter den Meme-Coins gilt. Die Unterstützung verschiedener Blockchains wie Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Base und Avalanche ermöglicht es Dogeverse, eine breite Investorenbasis anzusprechen. Mehr Käufer = höhere Bewertung? So einfach scheint die Rechnung der Early-Adopter.

Zusätzlich wird die Dogeverse-Community durch ein attraktives Staking-Programm, das eine jährliche Rendite von über 80 Prozent bietet, weiter motiviert, aktiv am Presale teilzunehmen und zu investieren. Angesichts dieser dynamischen Entwicklungen und einer strategisch durchdachten Roadmap könnte Dogeverse gerade dann an Bedeutung gewinnen, wenn andere Meme-Coins möglicherweise an Momentum verlieren. Damit stellt Dogeverse eine spannende Option für Anleger dar, die nach robusten, zukunftsträchtigen Meme-Coins Ausschau halten. Die nächste Preiserhöhung in nur wenigen Stunden scheint ein guter Anlass, um sich mit dem viralen Meme-Coin zu beschäftigen und sich maximale Buchgewinne zu sichern.

WienerAI

Viele etablierte Meme-Coins wie Doge, PEPE und Bonk haben oft mit volatilen Marktbewegungen zu kämpfen, besonders wenn ihre hohe Marktkapitalisierung nach der anfänglichen Euphorie nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Aktuell erleben wir hier eine massive Korrektur, während einige neue Coins sogar Stärke zeigen. In diesem Kontext mag WienerAI, ein neuer Meme-Coin, der künstliche Intelligenz mit humorvollem Branding kombiniert, eine interessante Alternative bieten. Denn hier fließt aktuell Kapital hin, während Pepe, Bonk und Co. deutlich abgeben.

WienerAI unterscheidet sich von traditionellen Meme-Coins durch die Integration fortschrittlicher KI-Technologie, die nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für praktische Anwendungen im Krypto-Handel genutzt werden soll. Zugleich analysiert die Plattform Nutzeranfragen effizient und leitet Handelsentscheidungen ohne Gebühren über verschiedene dezentralisierte Exchanges (DEXs) ein. Damit soll der praktische Mehrwert immens sein.

Darüber hinaus wird durch eine intelligente Tokenomics die Einbindung der Community großgeschrieben, was die langfristige Bindung und das Wachstum der Nutzerbasis unterstützt. Mit 30 Prozent der Tokens, die im Presale angeboten werden, plus zusätzliche Anteile für Staking und Community-Belohnungen, zeigt WienerAI ein starkes Engagement für die eigene Community.

Angesichts der anstehenden Preiserhöhung und einem Raising Capital von bald wohl über eine Million US-Dollar im Presale, könnte WienerAI für risikoaffine Anleger besonders attraktiv sein. Diese Mischung aus innovativer Technologie und Community-Fokus positioniert WienerAI als eine potenziell stabilere und wachstumsorientierte Alternative im oft unbeständigen Meme-Coin-Markt. Denn Memes und AI bleiben heiße Narrative für das Jahr 2024.

