Vancouver, British Columbia, 1. Mai 2024 / IRW-Press / - Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) ("Bayridge" oder das "Unternehmen"), ein aufstrebendes Uran- und Lithiumexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Advisory Council eingerichtet hat, der die weitere Entwicklung des Unternehmens unterstützen soll. Ferner teilt das Unternehmen die Ernennung von Bergbauveteran R. Timothy Henneberry, P. Geo., zum ersten Mitglied dieses Beirats mit.

Herr Henneberry ist ein in British Columbia registrierter Professional Geoscientist (lizenzierter Geowissenschaftler) mit 44 Jahren Erfahrung in der nationalen und internationalen Exploration und Produktion von Edel- und Basismetallen sowie Uran und Industriemineralen. Nachdem er sich zu Beginn seiner Karriere auf die Edelmetallproduktion konzentriert hatte, verlagerte er seinen Schwerpunkt auf die Beratung und kurz darauf auf das Management von Unternehmen im Junior-Bergbausektor.

Er war Gründungsdirektor und Chief Executive Officer von Appleton Exploration Inc. (jetzt Phenom Resources Corp.), Indigo Exploration Inc. und Pike Mountain Minerals Inc. (jetzt Carebook Technologies Inc.). Er war auch als Direktor und Interim Chief Executive Officer bei Sojourn Ventures Inc. (jetzt Arcwest Exploration Inc.) und 66 Resources Corp. (jetzt Nexus Uranium Corp.) tätig. Überdies war er Mitglied des Board of Directors von Broadway Gold Mining Ltd. (jetzt Mind Medicine (MindMed) Inc.) und von Raindrop Ventures Inc. (jetzt Torrent Gold Inc.).

Als Mitbegründer von Silver Sands Resources Corp., Tana Resources Corp., Hilo Mining Ltd. (jetzt European Energy Metals Corp.) und Questcorp Mining Inc. sitzt er nach wie vor im Board of Directors dieser Firmen und ist zudem Direktor von iMetal Resources Inc.

Herr Henneberry ist seit 2013 im Urangebiet im Südwesten der USA und seit 2020 im Athabasca-Becken tätig. Derzeit fungiert er als technischer Berater für Atomic Minerals Corp. und als qualifizierter Sachverständiger für Basin Uranium Corp. und Max Resource Corp.

Über Bayridge Resources Corp.

Bayridge Resources Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das derzeit das Konzessionsgebiet Sharpe Lake, ein Lithiumexplorationsprojekt in Ontario, betreibt. Das Unternehmen ist auch an zwei Uranexplorationsprojekten im Athabasca-Becken in Saskatchewan beteiligt, die von Canalaska Uranium Corp. optioniert wurden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Saf Dhillon, Direktor, Chief Executive Officer und President

E-Mail: saf@bayridgeresources.com

Tel: 604-484-3031

Zukunftsgerichtete Informationen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Bayridge erwartet, glaubt oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: die Absicht des Unternehmens, sein Portfolio von Uran- und Lithiumprojekten zu erschließen, die Annahme, dass die jüngste Privatplatzierung es dem Unternehmen ermöglicht, die Arbeiten auf seinen Projekten umgehend aufzunehmen und, ausreichend Kapital bietet, um sein technisches Team zu ergänzen und das Unternehmen effektiv zu vermarkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Bayridge auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen könnten, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Bayridge entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Bayridge nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu revidieren, um dem Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

