Halifax, Nova Scotia, 30. April 2024 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) freut sich, heute die Erweiterung seines Kommerzialisierungsteams bekannt zu geben, indem es Frau Rene Bell in der Position des Vice President of Business Development willkommen heißt.

Frau Bell verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Vertrieb in den Vereinigten Staaten und auf internationalen Märkten. Ihr umfangreiches Wissen über den US-Gesundheitsmarkt, gepaart mit ihrem tiefen Verständnis für technische Feinheiten, macht sie zu einem wichtigen Aktivposten in MedMiras Wachstumsstrategie. Ihre früheren Beiträge bei Unternehmen wie Akers Bioscience waren entscheidend für das Zustandekommen bedeutender Partnerschaften und die Steigerung des Umsatzes. In ihrer neuen Rolle wird sich Frau Bell darauf konzentrieren, den Direktvertrieb kurzfristig zu steigern und zusätzliche Partnerschaften mit neuen Distributoren aufzubauen. Darüber hinaus wird sie die Bildung eines speziellen Teams in den USA anführen, das bestehende Partner wie VWR, Cardinal Health, Medline und zusätzliche neue Partner unterstützt und so die Absatzmöglichkeiten maximiert.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Technologie und unsere Produkte zu den besten auf dem Markt gehören. Während unsere technischen Fähigkeiten nachweislich von höchster Qualität sind, müssen wir unsere Talente erweitern, um die Produkte von MedMira schnell und nachhaltig zu vermarkten. Rene verfügt über eine Fülle solcher Fähigkeiten, und ihre bisherige Arbeit ist ein Beweis für ihr Fachwissen", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Wir wissen, dass sie mit ihrem Fachwissen die Wachstumsstrategie von MedMira unterstützen und einen wesentlichen Beitrag zu unseren Verkäufen leisten und damit unsere Einnahmen sowohl kurz- als auch langfristig erheblich steigern wird."

Die Ernennung von Frau Bell ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie 2024 von MedMira, die darauf abzielt, die Präsenz des Unternehmens auf dem US-Markt aggressiv auszubauen. Mit dem Fokus auf die aktuellen G4 HIV- und Miriad-Produktlinien sowie auf kommende Innovationen wie die G4 CLIA waived-Produktlinie ist MedMira unter der Leitung von Frau Bell für weiteren Erfolg gerüstet.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Schnelltests im vertikalen Fluss . Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken REVEAL , REVEALCOVID-19 , Multiplo und Miriad vertrieben. Der auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technologie basierende HIV-Schnelltest von MedMira ist der einzige weltweit, der die behördliche Zulassung in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union erhalten hat. Der Firmensitz und die Produktionsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Für weitere Informationen besuchen Sie medmira.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

MedMira Kontakt

Markus Meile

Finanzvorstand

MedMira Inc.

mailto:ir@medmira.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind und die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über eine mögliche behördliche Zulassung, Produkteinführung, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den hierin prognostizierten abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sich ändernde Marktbedingungen, den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, dem Aufbau von Unternehmensallianzen und anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74430Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74430&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58501R1029Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18045798-medmira-einstellung-vizepraesidenten-geschaeftsentwicklung