Walmart verkündete die Einstellung seines Gesundheitsgeschäfts und die Schließung von 51 Standorten in fünf Bundesstaaten, was die Kooperation mit Gesundheitssystemen, einschließlich einer Partnerschaft mit einem Gesundheitssystem in Florida, beeinträchtigt. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit einem "schwierigen Erstattungsumfeld und steigenden Betriebskosten", die zu einer "Rentabilitätslücke" führten, die das Gesundheitsgeschäft "für uns derzeit unhaltbar machen". Dadurch stehe Walmart in einer Reihe von Einzelhändlern, welche ihre Gesundheitsangebote zurückfahren. Die Schließung der Standorte soll innerhalb von 45 bis 90 Tagen erfolgen, während die Angestellten die Möglichkeit erhalten sollen, in anderen Filialen des Unternehmens zu arbeiten. Experten zufolge habe Walmart den komplexen Gesundheitsmarkt unterschätzt und konnte mit seinem Geschäftsansatz [...]

