Game Changer für Sally Beauty? Eine neue Kooperation mit Uber dürfte den Kundenkreis deutlich erweitern. Dazu kommen sehr ansprechende Fundamentaldaten und ein charttechnischer Ausbruch. Ist die Aktie ein Schnapper??Sally Beauty Holdings (SBH) ist ein international tätiger Fachhändler und Distributor professioneller Schönheitsprodukte mit Sitz in Denton, Texas. Das Unternehmen betreibt über 4.000 Geschäfte weltweit, darunter etwa 132 Franchise-Filialen, und ist in Ländern wie den USA, Puerto Rico, Großbritannien, Belgien, Chile, Frankreich, Kanada, Mexiko, Irland, den Niederlanden, Spanien und Deutschland vertreten. Unterteilt in zwei Hauptgeschäftsbereiche, Sally Beauty Supply und Beauty …