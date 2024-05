Zinsentscheid: Wird die Federal Reserve den Bitcoin-Kurs heute weiter drücken?

Der Kryptomarkt hat in den letzten Wochen eine Talfahrt erlebt. Nachdem im ersten Quartal beinahe täglich neue Rekordhochs verzeichnet wurden, präsentiert sich die Situation nun ganz anders. Vom Höchststand von fast 74.000 Dollar, den Bitcoin vor ca. 6 Wochen erreichte, ist der Kurs mittlerweile um mehr als 16.000 Dollar gefallen. Mit der heute anstehenden FOMC-Sitzung könnte der Preis kurzfristig weiter sinken. Investoren werden die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell aufmerksam verfolgen und versuchen, aus seinen Äußerungen Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik zu entnehmen, obgleich Powell bekannt dafür ist, seine Strategien nicht offen preiszugeben.

Anleger hoffen auf lockerere Geldpolitik

Für den Kryptomarkt sind die derzeit hohen Zinsen nicht vorteilhaft. Weltweit hat die Inflation durch die Pandemie und anhaltende Konflikte in den letzten Jahren stark zugenommen, was die meisten Zentralbanken zu Zinserhöhungen veranlasst hat. Obwohl die Inflationsraten mittlerweile etwas eingedämmt wurden, ist das Ziel von 2 % noch weit entfernt, und in den vergangenen zwei Monaten ist der Wertverlust des US-Dollars sogar wieder gestiegen, wodurch eine Zinssenkung auch unwahrscheinlicher wird.

(Entwicklung Leitzins in den USA seit dem Jahr 2000 - Quelle: Leitzinsen.info)

Trotz der früheren Erwartungen einer baldigen Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve wurden Pläne zur Lockerung der Zinspolitik inzwischen weiter in die Zukunft verschoben, da die Inflation nun wieder deutlich höher ist als im Januar dieses Jahres.

Wie reagiert Bitcoin auf den Zinsentscheid?

Viele Anleger pausieren ihren Handel unmittelbar vor den Zinsentscheidungen der führenden Zentralbanken, um ihr Portfolio vor unnötigen Marktvolatilitäten zu schützen. Obwohl Marktanalysten bereits erwarten, dass heute keine Zinssenkung in den USA erfolgen wird, kann bereits eine Äußerung von Powell genügen, um die Märkte in eine Abwärtsspirale zu ziehen. Falls der Fed-Vorsitzende heute wegen der ansteigenden Inflation eine pessimistische Prognose abgibt, könnte dies den Bitcoin-Kurs sowie die Aktienmärkte erneut belasten.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Anleger sollten also nicht überrascht sein, wenn der Bitcoin-Kurs in den späten Abendstunden unter die 55.000 Dollar Marke fällt, oder auf über 60.000 Dollar steigt, sollte Powell etwas Positives zu sagen haben. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben jedoch gezeigt, dass solche Kursbewegungen oft nur von kurzer Dauer sind. Schon morgen könnte die Lage am Markt eine ganz andere sein. Das unterstreicht die Bedeutung einer gründlichen Recherche, bevor man in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investiert. Eine Quelle für umfassende Informationen bietet 99Bitcoins, eine Plattform, die kürzlich den Start eines eigenen Coins bekannt gegeben hat, der laut Marktexperten kurz vor einem starken Kursanstieg stehen könnte.

