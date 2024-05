Saguenay, Quebec - 1. Mai 2024 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Branchenveranstaltung "THE Mining Investment Event of the North" ("THE Event"), die von 4.-6. Juni 2024 im Centre des Congrès in der kanadischen Stadt Québec City abgehalten wird, die Rolle als Goldsponsor übernimmt.

Armand Mackenzie, VP of Government Relations von First Phosphate, zeichnet für die Organisation und Moderation der diesjährigen ersten Podiumsdiskussion für indigene Unternehmen verantwortlich, die bei "THE Event" am Mittwoch, den 5. Juni 2024 ab 11:30 Uhr (EST) über die Bühne gehen wird. Ian Lafrenière (Quebec Minister Responsible for Relations with the First Nations and the Inuit), Gilbert Dominique (Chief der Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation), John Passalacqua (CEO von First Phosphate) und Darrell Beaulieu (CEO von Denendeh Investments Inc.) werden über bewährte Praktiken in der Branche sowie über die jüngste Kooperationsvereinbarung zwischen First Phosphate und der Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation sprechen und darüber, wie damit kritische Rohstoffe, die Energiewende, die Dekarbonisierung und die Entwicklung indigener Gemeinschaften auf einen gemeinsamen Nenner im Interesse einer positiven Zukunftsperspektive gebracht werden sollen.

"Wir sind stolz auf unsere Rolle als Sponsor von ‚THE Event', weil diese Veranstaltung unsere Werte einer globalen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Bergbaubranche über die Entwicklung in den Gemeinden, die Beteiligung von Studenten, die Zweisprachigkeit und die Einbindung der indigenen Bevölkerung abbildet", so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. "Joanne Jobin und ihr Team haben in kurzer Zeit hervorragende Arbeit geleistet, um ‚THE Event' als DAS führende Ereignis zu etablieren, das die kanadische Bergbauindustrie vor den internationalen Vorhang holt und dabei auch der Gemeinschaft, der Nachhaltigkeit und der Kultur gebührend Platz einräumt."

"Es ist mir eine große Freude, das Team von First Phosphate als Goldsponsor begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen wird auch als ‚Pavilion Sponsor' an unserer ersten jährlichen Netzwerkveranstaltung ‚Sponsors Gala Networking/Cocktail and Coreshack Events' am 4. und 5. Juni teilnehmen. Außerdem möchte ich Armand und John für ihre wertvollen Beiträge zu unserer Podiumsdiskussion über indigene Unternehmen danken", erklärt Joanne Jobin, CEO und Gründerin von "THE Event". "‚THE Event' lädt Emittenten, Investoren und Regierungsbehörden ein, sich uns anzuschließen, um diese so wichtige kanadische Bergbauinitiative unter den globalen Branchenveranstaltungen im Investmentsektor zu unterstützen."

First Phosphate plant die Errichtung seines Betriebs in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, nur zwei Autostunden nördlich des Konferenzortes von "THE Event". Aus Sicht von First Phosphate ist das in Quebec anzutreffende magmatische Anorthosit-Phosphatgestein eine noch unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat, das abgebaut und in gereinigte Phosphorsäure ("PPA") umgewandelt werden kann. Das Unternehmen will in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec ein "Battery Valley" für Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterien entstehen lassen, das einen wichtigen Beitrag zur Deckung des enormen zukünftigen Bedarfs an Kathodenaktivmaterialien ("CAM") für LFP-Batterien in ganz Nordamerika leisten kann.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass einem anspruchsberechtigten Berater des Unternehmens 140.000 Restricted Share Units ("RSUs") gewährt wurden. Die RSUs werden in vier (4) Tranchen unverfallbar (jeweils 25 % am 31. Mai 2024, am 31. August 2024, am 30. November 2024 und am 28. Februar 2025). Die Bedingungen, die für die gewährten RSUs gelten, stehen im Einklang mit dem vom Unternehmen eingeführten "Omnibus Equity Incentive Plan", der anlässlich der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre am 25. August 2023 von den uneigennützigen Aktionären genehmigt wurde. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über "THE Mining Investment Event of the North"

Die Teilnahme an "THE Event" erfolgt ausschließlich auf Einladung. Interessierte Anleger und Emittenten werden auf den Link https://www.themininginvestmentevent.com/register verwiesen bzw. um Kontaktaufnahme mit Frau Jennifer Choi unter jchoi@irinc.ca gebeten. Mehr über die Tagesordnung, Konferenzunterlagen, teilnehmenden Firmen, Initiativen, Redner & Diskussionsteilnehmer von "THE Event" erfahren Sie unter https://themininginvestmentevent.com.

"THE Event" ist eine renommierte globale Investmentkonferenz für den Bergbausektor, die jährlich in Kanada in der Stadt Québec City abgehalten wird. "THE Event" wird von unabhängiger Seite gesponsert und soll privat organisierte Treffen zwischen Bergbauunternehmen, internationalen Investoren sowie verschiedenen Bergbaubehörden auf Regierungsebene ermöglichen und einigen der einflussreichsten Vordenkern des Sektors als Forum dienen. "THE Event" setzt sich mit Ausbildungs- und Innovationsmaßnahmen im Rahmen seiner einzigartigen Initiativen "Student Sponsorship" und "SHE-Co" für die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit in der Bergbaubranche ein.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die LFP-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortliche Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bennett Kurtz, CFO & CAO

mailto:bennett@firstphosphate.com

Tel.: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt" identifiziert werden, "beabsichtigt", "geht davon aus", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats, die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in die nordamerikanischen Lieferketten, die Überzeugung des Unternehmens, dass das magmatische Anorthosit-Phosphatgestein von Québec eine unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat ist, das potenziell abgebaut und in große Mengen gereinigter Phosphorsäure (PPA) umgewandelt werden kann, um den Bedarf Nordamerikas an der Produktion von aktivem Material für LFP-Kathoden zu decken und die Elektrifizierungsziele zu erreichen, sowie die Fähigkeit, ein Batterietal in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec zu realisieren.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; der Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und des Unternehmens haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte; und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines geschäftlichen Misserfolgs; keine Gewinne oder signifikanten Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Schwankungen bei Einnahmen und Ergebnissen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Konzessionsgebiete des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind höchst spekulativer Natur; Abhängigkeit von Dritten; das Eigentumsrecht an einigen Konzessionsgebieten des Unternehmens könnte angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Risiken könnten sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; Landrekultivierungsanforderungen könnten aufwändig sein; die aktuelle globale Finanzlage; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre könnten zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können.

Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens vom 29. November 2023, der auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74422Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74422&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18046923-first-phosphate-tritt-the-mining-investment-event-of-the-north-quebec-city-4-6-juni-2024-goldsponsor-podiumsdiskussion-indigene-unternehmen-teil