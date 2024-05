TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 50,3 Punkten im Vormonat auf 49,2 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, aber nur auf 50,0 Zähler.

Der Indikator liegt damit knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke deuten auf eine expandierende Industrie, Werte unterhalb auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin./jkr/he