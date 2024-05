(In der Überschrift wurde präzisiert, dass es sich um eine Übernahme handelt.)

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien könnte Bewegung in die Bankenbranche kommen: Die Großbank BBVA hat Interesse an einer Übernahme von Banco Sabadell . Für 4,83 Anteilscheine von Sabadell solle es eine neu ausgegebene BBVA-Aktie geben, wie BBVA am Mittwoch in einem Brief an den Vorstand von Sabadell schrieb. Das entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs der Sabadell-Papiere vom Montag, womit BBVA ihre kleinere Wettbewerberin mit zwölf Milliarden Euro bewertet. Die Sabadell-Aktionäre hätten damit einen Anteil von 16 Prozent an der neuen BBVA.

Sollte es zur Übernahme kommen, würde ein Kreditinstitut mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Euro entstehen und einem Marktwert, der nahe an der derzeitigen Bewertung von Santander von 72 Milliarden Euro herankommt. BBVA würde damit ein profitables britisches Geschäft erhalten und könnte ihr mexikanisches Geschäft ausbauen.

Der BBVA-Vorstand habe das Angebot genehmigt und sei bereit, "unverzüglich mit der Transaktion fortzufahren", hieß es in dem Brief an das Sabadell-Management weiter.