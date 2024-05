Ein weiterer voller Erfolg...: INVEST 2024 - Erstklassige Messe mit MEGA-Aftershow-Event!

Anzeige / Werbung

War das wieder ein Ansturm! Gut informierte und Fachkundige Investoren über nahezu alle Altersklassen hinweg Interessierten sich für Geldanlagen! Sogar das Thema Rohstoffe steht vielfach im Mittelpunkt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am 26. und 27. April öffnete die Finanzmesse INVEST in Stuttgart wieder ihre Türen. Ein fester Bestandteil dieser Messe sind mittlerweile wir von der Swiss Resource Capital AG, sowie die Deutsche Rohstoffnacht, die im Anschluss an den ersten Messetag stattfand und auch dieses Jahr wieder Gold- und Silber-Münzen verlost wurden. Bedanken, für die Unterstützung, wollen wir uns an dieser Stelle noch einmal bei Calibre Mining (WKN: A2N8JP), Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6).

https://www.youtube.com/watch?v=v4t4JK_fXhk&t=1s

Während die eigentliche Messe bisherigen Schätzungen zufolge mit mehr als 13.000 Besuchern wieder an vor Corona-Erfolge anknüpfen konnte, hat die 11. Deutsche Rohstoffnacht (DRN) mit mehr als 380 Besuchern den letztjährigen Erfolg wiederholt! Damit ist klar, und das stimmt auch mit den zahlreichen Gesprächen an unserem Messestand der Swiss Resource Capital AG überein, dass Thema Rohstoffe rückt immer mehr in den Anlegerfokus, der durch die Vorträge auf der DRN nochmals für Rohstoffe geschärft wurde.

Hervorragend herübergebracht hat das Thema Rohstoffe auch Prof. Dr. Thorsten Denin, mit einem hervorragend recherchierten und sehr gut verständlichen Vortrag, den Sie sich im folgenden Video anschauen können.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNfS0EuX99E

Widergespiegelt sich das hohe Rohstoff- und Rohstoffaktien-Interesse neben unserem sehr gut besuchten Stand auch an dem reißenden Absatz unserer Rohstoffreports.

Einen ebenfalls sehr guten Beitrag zur "Rohstoffaufklärung" trug Ronald Peter Stöferle bei der einen ebenfalls sehr gut verständlichen und mitreißenden Vortrag zum Thema hielt.

https://www.youtube.com/watch?v=1QBz_rge8vk

Natürlich hielten auch die Unternehmensvertreter von Calibre Mining (WKN: A2N8JP), Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) und Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6) Vorträge auf der 11. Deutschen Rohstoffnacht und gaben hervorragenden Einblick über ihr exorbitantes Wachstum!

Nach einem wie bereits erwähnten sehr erfolgreichen Freitag folgte ein ebenfalls sehr erfolgreicherer Samstag, der ebenfalls gespickt war mit konstruktiven Dialogen über Rohstoffe und Rohstoffaktien. Vorrangig ging es hierbei um die Rohstoffe Gold, Silber, Öl und Kupfer.

Unser TOP-Triple trumpfe mächtig auf!

Wachstumsexplosionen allerorts!

Wie bereits erwähnt hatten wir mit Calibre Mining (WKN: A2N8JP), Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6) TOP-Produzenten mitgebracht. Und das war kein Zufall, denn bei jedem einzelnen dieser Unternehmen explodiert gerade das organische Wachstum!

"Gamechanger'-Minenbauten exakt im Plan!

Bei Calibre Mining (WKN: A2N8JP) und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) sind die Weichen in eine noch deutlich erfolgreichere Zukunft gestellt, womit spätestens ab 2025 gewaltige Wachstumsdynamik generiert wird. Kaum minder spektakulär geht es bei dem Leichtöl-Produzent Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6) zu.

Stellvertretend für Calibre Mining (WKN: A2N8JP), an unserem Stand der Swiss Resource Capital AG, war Ryan King der Senior Vice President, Corporate Development & IR angereist, der während seiner Präsentation auf der DRN und auch bei den zahlreichen Gesprächen am Stand immer wieder die hervorragende Marathon Gold Übernahme betonte, die die Goldproduktion des Unternehmens in etwa verdoppelt und die Gesamtförderkosten unternehmensweit noch weiter runterbringen wird. Damit ist diese Übernahme ein gewaltiger strategischer Schritt für organisches Wachstum. Die bisherige Goldproduktion wird nämlich mit der Produktionsaufnahme der "Valentine'-Goldmine um 275.000 bis 300.000 Unzen Gold steigen, fast 100 %. Die Gesamtförderkosten pro Unze Gold liegen bei Branchen-unterdurchschnittlichen Förderkosten von 1.275,- bis 1.375,- USD je Feinunze liegen.

Die "Valentine'-Bauphase ist schon zu mehr als 60 Prozent abgeschlossen und kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Goldmarkt, der momentan scheinbar nur eine Richtung kennt, die nach oben. Die Integration dieser zusätzlichen Mine, Reserven und Ressourcen positioniert Calibre (WKN: A2N8JP)optimal, um seine Marktpräsenz massiv zu stärken und seine geplanten Wachstumsziele zu erreichen.

https://www.youtube.com/watch?v=wbashs8iPEI

Beeindrucken konnte Calibre (WKN: A2N8JP) schon mit der Vorlage seiner Q1-Produktionszahlen. Unglaubliche 61.767 geförderte Unzen Gold unterstreichen die Power der Anlagen in Nicaragua (55.007 Unzen Gold) und Nevada (6.760 Unzen Gold) wobei die produktionsstärkeren Monate noch bevorstehen. Alles in allem ist die Firma auf dem allerbesten besten Weg, seine eigene Produktionsprognose von 275.000 bis 300.000 Unzen Gold zu erreichen, oder vielleicht sogar zu übertreffen.

Nicht minder hervorragend präsentieren sich die Fortschritte von Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N)nächster "Game-Changer'-Mine "Terronera' im mexikanischen Bundesstaat Jalisco, wie der CEO Dan Dickson und Galina Meleger, VP, Investor Relations mehrfach am Stand erläuterten. Nach über einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit und mehr als 105.000 Bohrmeter ist es jetzt an der Zeit - die mit großer Spannung erwartete Aufnahme der Erstproduktion im 4. Quartal 2024 - beginnen zu lassen.

https://www.youtube.com/watch?v=LJ4YNkr1DCk

Die geplante "Terronera'-Produktion von durchschnittlich 4 Millionen Unzen Silber und 38.000 Unzen Gold pro Jahr über eine mindestens 10-jährige Lebensdauer lassen die Firma in die nächste Dimension in Richtung 15 Millionen Unzen Silberäquivalent vorstoßen. Deutlich mehr als 50 % ist das Projekt schon umgesetzt, weshalb das Unternehmen an der Inbetriebnahme noch in diesem Jahr festhält.

Auch Saturn Oil & Gas Inc. (WKN: A3C9X6), ein kanadischer Leichtölproduzent war in diesem Jahr wieder bei uns am Stand vertreten und durch Kevin Smith, VP Corporate Development, und Robert Lee, VP Marketing, vertreten, die ebenfalls gewaltige Wachstumsraten "im Gepäck" hatten.

Smith und Lee berichteten in unzähligen Gesprächen am Stand über die Vorteile der Akquisitionen, die das Unternehmen seit dem Jahr 2021 getätigt hat. Saturn hat seitdem seine Produktion von unter 300 BOE pro Tag auf über 26.000 BOE pro Tag gesteigert, um unfassbare rund 866 %! Wenn der Ölpreis mitspielt, wonach es sehr stark aussieht, erwartet das Unternehmen für dieses Jahr ein Umsatz von annähernd 1 Mrd. CAD erwartet! Das EBITDA dürfte dann bei über 355 Mio. CAD liegen. Nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Aussichten auf exorbitante Wachstumsraten hat Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6) auch das Interesse einiger großen institutionellen US-Investoren geweckt, die mehr als 100 Mio. CAD in das Unternehmen investiert haben. Auch das tägliche Handelsvolumen der Aktien ist zuletzt kontinuierlicherheblich gestiegen. Hinzu kommen die rund 3.000 Bohrungen in den verschiedenen Fördergebieten in Alberta und Saskatchewan.

https://www.youtube.com/watch?v=5FSgq_SLwD8

Lee ist der Rohölvermarktungsexperte des Unternehmens und erwartet, dass sich der WTI-Preis bis zum Jahresende im Bereich von 80,- bis 100,- USD pro Barrel bewegen wird. Die Saturn-Aktien sind in letzter Zeit gestiegen, und wir sind gespannt, wann der Aktienkurs nun die 3,- CAD-Marke durchbricht. Im Vergleich mit Wettbewerbern ist das Eigenkapital des Unternehmens mit nur rund 450 Mio. CAD viel zu günstig bewertet.

Die neuen Reports zum Download!

Wenn Sie sich dem Thema Rohstoffe jetzt noch weiter nähern möchten, oder keine Printausgabe unserer Rohstoffreports mehr ergattern konnte, ist herzlich eingeladen sich diese unter folgendem Link kostenfrei herunterzuladen: https://www.resource-capital.ch/de/reports/.

Fazit:

Wie Sie lesen können, schauen wir wie auch schon letztes Jahr wieder auf eine spannende und sehr erfolgreiche INVEST-Messe und Deutsche Rohstoffnacht 2024 zurück, die neben erstklassigen Informationen auch noch hervorragende Unternehmen präsentiert hat. Was uns besonders freut, dass das Thema Rohstoffe und Rohstoffversorgung zunehmend in den Köpfen der Investoren ankommt und deutlich an Investitionsattraktivität gewinnt.

Deshalb sind wir sehr optimistisch für diese bisher sehr wenig beachtete "Anlageklasse', mit seinen guten Unternehmen, wie beispielsweise den obigen, die Investoren derzeit exzellente Chance-Risikoverhältnisse bieten. Auch der Investitionszeitpunkt erscheint historisch gut, wie Sie auch den vielen Beiträgen der Deutschen Rohstoffnacht entnehmen konnten.

"Last but not least' möchte ich mich noch bei meinen vielen Lesern bedanken, die mich für unsere geleistete Arbeit gelobt und uns in unserem Tun bestärkt haben. Nochmals vielen Dank dafür!

Beste Grüße und weiterhin viel Erfolg beim Investieren,

Ihr

Jörg Schulte

Intro Bild: Stock.Adobe.com; Grafiken, falls nicht anders angegeben, Unternehmenspräsentation des jeweiligen Unternehmens, Video-Bilder: YouTube

