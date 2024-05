Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 sind am Mittwoch nahezu unverändert in den Handel gestartet. Vor dem Mai-Treffen der amerikanischen Notenbank halten sich die Anleger mit Transaktionen zurück. Für Aufsehen sorgt die Meldung, dass die Privatwirtschaft in den USA im April mehr Stellen geschaffen hat als erwartet.Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 192.000, gab der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch bekannt. Volkswirte hatten im Schnitt mit 183.000 neuen Arbeitsplätzen ...

