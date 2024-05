Wer am Dienstag auf erfreuliche Neuigkeiten an der Börse gehofft hatte, wurde leider zu weiten Teilen enttäuscht. Das spiegelt sich beim DAX wider, der zum heutigen Feiertag wieder unter die Marke von 18.000 Punkten gerutscht ist. Es gab zwar keine echten Hiobsbotschaften, doch anhaltende Zinssorgen in den USA trafen auf teils enttäuschende Quartalszahlen von vielbeachteten Unternehmen. Das ließ die Kurse letztlich in Richtung Süden wandern.Anzeige:Die Aktie von Bayer (DE000BAY0017) kam noch vergleichsweise glimpflich davon und wertete ...

