NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach den vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal von 3400 auf 3700 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen. Dabei fragt er, ob der Nahrungsmittelhersteller womöglich zu schnell wieder Glaubwürdigkeit aufbauen wolle./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 10:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2024 / 10:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

