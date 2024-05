© Foto: © Copyright 1999 - 2024 CVS Health



Die Aktie des US-Krankenversicherers CVS Health verliert am Mittwoch nach schwachen Zahlen und einer gesenkten Jahresprognose zeitweise 20 Prozent an Wert.Mit der Aktie des US-Krankenversicherers CVS Health stürzt am Mittwoch nach schwachen Geschäftszahlen eine weitere unter ausschüttungsorientierten Anlegern beliebte Aktie ab - und folgt damit Dividendenwachstumstitel Starbucks, der mit einem Tagesverlust von 17 Prozent ebenfalls unter die Räder gerät. Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich verfehlt Ursache für den Crash der Aktie ist einerseits die schwache Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal sowie andererseits die aufgrund deutlich höherer Patientenkosten gesenkte Prognose für …