Die Fed hat die Zinsen unverändert gelassen: was wird Powell in seiner Pressekonferenz zur weiteren Entwicklung sagen, nachdem die Inflationsdaten in den USA in den letzten vier Monaten über der Erwartung lagen? Die zentralen Aussagen von Fed-Chef Powell in Headlines: - Powell betont, dass Inflation zuletzt nicht auf dem Weg zum 2%-Ziel, Daten waren über ...

