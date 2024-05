Wie erwartet läßt die US-Notenbank Fed die Zinsen unverändert bei 5,25% bis 5,50% nach den zuletzt hohen Inflations-Daten. Hier die wichtigsten Aussagen aus dem Statement der US-Notenbank in Headlines: - kein Fortschritt auf dem Weg, die Inflation auf 2% zu bringen: "In recent months, there has been a lack of further progress toward the Committee's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...