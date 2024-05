© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die US-Notenbank hat am Mittwochabend ihren Leitzins unverändert gelassen. Fed-Chef Jerome Powell rechnet derweil nicht mit weiteren Zinsanhebungen.Angesichts der hartnäckigen US-Inflation, in den vergangenen Monaten sind die Daten zur Teuerung immer wieder höher als erwartet ausgefallen, warnte jüngst eine wachsende Anzahl von Marktbeobachtern, die US-Notenbank könnte, anstatt ihre Zinsen bald zu senken, diese noch einmal erhöhen. Solchen Überlegungen erteilte der Notenbankvorsitzende Jerome Powell am Mittwochabend nach dem Leitzinsentscheid eine Absage: Es sei unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Leitzins unverändert, Bilanzsummenverkleinerung wird verlangsamt …