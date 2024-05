DJ Powell unsicher hinsichtlich Zinssenkung in diesem Jahr

Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Fed-Chairman Jerome Powell ist nicht sicher, ob die US-Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken kann. "Es gibt einen Pfad, der zu keiner Zinssenkung führt und es gibt einen Pfad, der zu einer Zinssenkung führt", sagte Powell in seiner Pressekonferenz nach der FOMC-Sitzung. Er wisse nicht, welcher Pfad wahrscheinlicher sei. Er wissen auch nicht, ob die Fortschritte beim Inflationsrückgang in diesem Jahr ausreichend sein würden.

Der Fed-Chairman betonte die Entschlossenheit der Fed, die Inflation auf 2 Prozent zu senken. Er sagte aber auch, dass der operationelle Rahmen vorsehe, dass sich die Fed auf dasjenige ihrer beiden Mandate konzentriere, das weiter von seinem Ziel entfernt sei. "Bei einer Inflation von unter 3 Prozent konzentrieren wir uns auf die Beschäftigung", sagte Powell.

