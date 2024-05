Peking (ots/PRNewswire) -Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von KI fand am Montag in Peking das 3. CMG Forum statt.Li Shulei, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPCh, nahm an der Eröffnung der Veranstaltung teil und hielt eine Rede.Die Gäste des Forums betonten die Rolle der Medien bei der Förderung der innovativen Anwendung von KI und ihrer Steuerung.Es sollten auch Anstrengungen unternommen werden, um die Entwicklung der KI bei der Schaffung positiver, gesunder, vielfältiger und qualitativ hochwertiger Inhalte zu fördern, damit die KI zu einer Kraft des Guten wird und der Menschheit zugute kommt, waren sie sich einig.Sie riefen die Medien dazu auf, den intelligenten Wandel zu beschleunigen und den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit bei der Steuerung von KI zu fördern, um eine gesunde, geordnete und sichere Entwicklung zu ermöglichen.Das von der China Media Group (CMG) veranstaltete Forum zog mehr als 200 Teilnehmer aus internationalen Organisationen, Medien, Think Tanks und multinationalen Unternehmen an."Innovationen und Durchbrüche in Wissenschaft und Technik sind nicht nur für die Entwicklung und den Fortschritt der menschlichen Zivilisation von Bedeutung, sondern bringen auch Unsicherheit in die sich verändernde Welt", sagte Shen Haixiong, Vizeminister der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPCh und Präsident der CMG. Er rief zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um wertvolle und verantwortungsvolle künstliche Intelligenz zu schaffen.Die KI-Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), erklärte in einer Videoansprache, dass CMG schon immer ein Partner des IOC war und den Charme der Olympischen Spiele zu Hunderten von Millionen chinesischen Zuschauern gebracht hat. Er sagte, das IOC lade die CMG ein, gemeinsam an der Gestaltung einer Zukunft mit der Anwendung von KI im olympischen Sport zu arbeiten."Von alten Erfindungen wie der Seide, dem Buchdruck und dem Kompass bis hin zu modernen technologischen Fortschritten wie der Robotik, der Telekommunikation und der grünen Technologie hat sich China immer für Innovation und Kreativität eingesetzt", sagte Daren Tang, Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Er sagte, dass die WIPO sehr darauf achtet, ein Gleichgewicht zwischen den Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz zu gewährleisten, und dass sie sich für eine verstärkte Zusammenarbeit einsetzt, um sicherzustellen, dass die künstliche Intelligenz richtig eingesetzt wird.https://news.cgtn.com/news/2024-04-30/3rd-CMG-Forum-in-Beijing-discusses-AI-development-1tdDcXvCexG/p.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-3-cmg-forum-in-peking-diskutiert-uber-ki-entwicklung-302133607.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5770159