Die Aktionäre von Ballard Power erlebten kürzlich eine Achterbahnfahrt der Aktienpreise, wobei das Papier zuletzt bei 2,46 € lag und über die Woche einen Rückgang von 2,19 % verzeichnete. Zu Beginn der Woche konnte der Aktienkurs der kanadischen Brennstoffzellenfirma in Toronto noch mit einem Plus von 4,5 % und am ...

