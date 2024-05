Krypto News: WienerAI kündigt erste KI-Funktion an - Nachfrage explodiert

Der neue Coin WienerAI ($WAI), der einen Mix aus KI- und Meme Coin darstellt, hat im Vorverkauf bereits über 700.000 Dollar umgesetzt und stellt nun mit einem Trading-Bot sein erstes KI-Feature vor. Der Bot bietet eine nahtlose Token-Swap-Funktion ohne Gebühren und ermöglicht so den KI-gestützten Handel. WienerAI macht es damit einfach wie nie, sich anderen Tradern gegenüber einen Vorteil zu verschaffen. Ein Konzept, das bei Anlegern gut ankommt und auch den $WAI-Kurs nach dem Launch explodieren lassen könnte.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Die Swap-Funktion von Wiener ermöglicht es Usern, Token schnell und effizient zu tauschen und mit ein paar Klicks die besten DEX-Bedingungen zu nutzen. Auch Frontrunning-Bots, die die Renditen der Trader oft schmälern, indem sie hohe Slippage-Toleranzen ausnutzen, macht der Trading-Bot von WienerAI das Leben schwer. Wer mit WienerAI handelt, muss Frontrunning-Bots bald nicht mehr fürchten. Damit erinnert WienerAI an Scotty the AI ($SCOTTY) - ein weiterer Meme Coin, der auf KI setzt und nach dem Launch um 200 % gestiegen ist.

Durch die Kombination zweier heißer Nischen haben sowohl $WAI als auch $SCOTTY Investoren überzeugt. Meme Coins und KI-Coins boomen in diesem Jahr, sodass $WAI den perfekten Mix für eine potenzielle Kurssteigerung nach dem Vorverkauf liefern könnte. Außerdem verfügt $WAI über eine Staking-Funktion, bei der die APY dynamisch mit der Größe des Staking Pools berechnet wird und derzeit noch bei über 1.000 % liegt. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn sich mehr Käufer am Staking beteiligen, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

WienerAI: Der heißeste Meme Coin des Jahres?

Wer sich mit Meme Coins befasst weiß, dass Hunde-Coins immer noch die beliebtesten sind. DOGE und SHIB haben beide Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Milliarden Dollar erreicht und auch bei WIF und BONK handelt es sich um Hunde. Fügt man dem dann noch einen Hauch von KI hinzu, scheint der nächste Hype unausweichlich zu sein. Das zeigt sich auch an der hohen Nachfrage des $WAI-Vorverkaufs, der in kürzester Zeit 700.000 Dollar umgesetzt hat.

WienerAI will den Kryptomarkt übernehmen

Der weltweit erste und beliebteste Meme Coin, Dogecoin ($DOGE), hat auch eine starke Community hinter sich, die man schon als Armee bezeichnen könnte: die selbsternannte "Doge-Army." Bei Wiener ($WAI) spricht man eine noch breitere Zielgruppe an. Dogecoin könnte inwzsichen nämlich schon bald ausgedient haben. DOGE wurde 2013 eingeführt und basiert auf einer eigenen Blockchain, die eine Abwandlung von Bitcoin ist. Dogecoin verwendet einen Proof of Work (PoW) Konsens-Mechanismus, was bedeutet, dass die Miner mit dem Zugang zu den meisten Energie- und/oder Rechenkapazitäten die meisten DOGE einsacken.

In Zeiten, in denen der Klimawandel und die Reduzierung des Energiebedarfs wichtige Themen sind, ist ein Ansatz wie bei Dogecoin fast schon unverantwortlich. WienerAI ($WAI) setzt dagegen auf Ethereum, eine Blockchain, die inzwischen auf den Proof of Stake Mechanismus zur Konsensfindung umgestellt hat und damit um mehr als 99 % weniger Energie als Bitcoin oder Dogecoin braucht. Damit ist $WAI der deutlich umweltfreundlichere Meme Coin.

Außerdem bietet WienerAI in einer Branche, die in den letzten zwei Jahren von nahezu ständigen Skandalen und Liquiditätskrisen erschüttert wurde, ein gewisses Maß an Sicherheit. Der WienerAI Smart Contract wurde von Coinsult geprüft, einer Blockchain-Sicherheitsplattform, die Sicherheitsprüfungen für verschiedene Krypto- und Blockchain-Plattformen durchführt. Dadurch wird das Vertrauen der Anleger zusätzliche gestärkt.

(WienerAI Roadmap - Quelle: WienerAI Website)

Neben den oben genannten Vorteilen profitieren Anleger bei WienerAI auch von den hohen Staking-Renditen, wenn sie sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken und damit für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen zu sperren. 20 % des Gesamtangebots der Token wurden von Anfang an für Staking-Belohnungen reserviert, weshalb die APY (jährliche Rendite) auch überdurchschnittlich hoch ist. Wer am Laufenden bleiben möchte, kann der Telegram-Gruppe von WienerAI beitreten oder dem X-Account folgen. Wer noch vor dem Listing an den Kryptobörsen im Presale investieren möchte, um von einer möglichen Kursexplosion nach dem Launch zu profitieren, kann das direkt auf der Website tun.

