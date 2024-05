Oceansix Future Paths Ltd. ("Oceansix" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien und Fertigung, gab heute seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt. Das Unternehmen wird an der TSX Venture Exchange (TSXV: OSIX), an der New Yorker OTCQB (AKMYF) und an der Frankfurter Börse (WKN: A3EFB0) gehandelt.

Höhepunkte der Jahresbilanz:

Umsatzwachstum: Signifikantes Umsatzwachstum bei unserer wichtigsten Tochtergesellschaft Flome, das die starke Marktleistung und Produktnachfrage widerspiegelt.

Verbesserung des Ergebnisses: Das bereinigte Endergebnis zeigt beträchtliche Fortschritte, wenn man die wiederherstellbaren wertgeminderten Beträge und andere Erträge berücksichtigt.

E-Commerce Schwerpunkt: Das E-Commerce-Projekt bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, und wir erwarten in Kürze vielversprechende Updates.

Unterstützung der Aktionäre: Starkes Engagement der bestehenden Aktionäre, ihre Anteile am Unternehmen zu unterstützen und auszubauen, was das Vertrauen in unseren Wachstumskurs unterstreicht.

Finanzberichte und detaillierte Analysen

Der vollständige Konzernabschluss und die dazugehörige Management Discussion and Analysis (MD&A) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sind auf der Website des Unternehmens unter www.oceansix.com und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alle Finanzzahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Einladung zum Team-Call

oceansix lädt Aktionäre und Interessierte ein, an einem Webinar teilzunehmen, in dem die Finanzergebnisse im Detail vorgestellt und die Zukunftsaussichten diskutiert werden. Das Webinar findet statt am:

Datum: Mittwoch, 8. Mai 2024

Uhrzeit: 10:00 AM EST 16:00 CEST

Melden Sie sich hier an: Webinar Link

Über oceansix

oceansix ist ein globaler Innovator, der sich auf nachhaltige Lösungen durch Waste-to-Product-Technologie konzentriert. Das Unternehmen ist auf mehreren Kontinenten tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum und Shareholder Value zu schaffen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von oceansix future paths Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. oceansix future paths Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder im Falle einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240501488936/de/

Contacts:

Elad Hameiri, CEO +34 673 435 571 oceansix future paths Ltd

Investorenbeziehungen

RB Milestone Group LLC (RBMG)

oceansix@rbmilestone.com