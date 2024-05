Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire) -Ein Nachrichtenbericht von xinhuanet:Der serbische Präsident Aleksandar Vucic erklärte am Dienstag, der bevorstehende Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping sei nicht nur ein wichtiges diplomatisches Ereignis für Serbien, sondern auch ein wichtiges Ereignis, das der Freude des gesamten serbischen Volkes würdig sei.Der Präsident brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass der Besuch von Xi neue Hoffnung für die Entwicklung Serbiens bringen wird: "Ich freue mich sehr auf den Besuch von Präsident Xi."Vucic äußerte sich bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Nachrichtenagentur Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrad.Vucic wies darauf hin, dass China der "eiserne Freund" Serbiens sei und der Austausch zwischen den beiden Ländern völlig offen und ehrlich sei. Er sagte, Serbien werde die Unterstützung durch das chinesische Volk nie vergessen und fügte hinzu, er glaube, dass Xi während seines Besuchs die Wärme und Freundlichkeit des serbischen Volkes spüren werde.Der serbische Präsident lobte den Beitrag des Stahlwerks HBIS Serbia in Smederevo zur wirtschaftlichen Entwicklung Serbiens, die chinesische Hilfe für Serbien in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen während der COVID-19-Pandemie und die Unterstützung Serbiens durch China bei internationalen multilateralen Veranstaltungen.Serbien unterstütze nachdrücklich Chinas Position zur Wahrung seiner Kerninteressen und wichtigen Anliegen, betonte Vucic.Zur Taiwan-Frage sagte Vucic, dass Serbien das Ein-China-Prinzip fest vertrete und China bei der Wahrung seiner Souveränität und territorialen Integrität unterstütze.In Bezug auf den Medienaustausch schätzte Vucic die Zusammenarbeit zwischen der Nachrichtenagentur Xinhua News Agency und der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug News Agency sowie anderen Medien sehr und sagte, dass dieser Austausch es den serbischen Medien ermögliche, von den Erfahrungen ihrer chinesischen Kollegen zu lernen und der serbischen Bevölkerung ein besseres Verständnis für China zu vermitteln, um so das gegenseitige Lernen und den Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Ländern zu fördern.Fu sagte, dass sich die Beziehungen zwischen China und Serbien unter der strategischen Führung von Präsident Xi und Präsident Vucic trotz der Veränderungen in der internationalen Landschaft dynamisch entwickelt haben und ein gutes Beispiel für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und den europäischen Ländern darstellen.Er sagte auch, er erwarte, dass das Treffen zwischen den beiden Staatschefs einen neuen Plan für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Serbien entwerfen und der "eisernen Freundschaft" zwischen den beiden Ländern in der neuen Ära neuen Glanz verleihen werde.Darüber hinaus erklärte Fu, dass Xinhua bereit sei, mit seinen serbischen Kollegen zusammenzuarbeiten, um den Austausch und die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, die Geschichte der chinesisch-serbischen Freundschaft gut zu erzählen und die glänzenden Aussichten der bilateralen Beziehungen in der neuen Ära durch qualitativ hochwertige und multidimensionale Nachrichtenberichte und Think-Tank-Recherchen umfassend darzustellen.Xinhua werde auch entschlossen als Abgesandter der chinesisch-serbischen Freundschaft agieren und ein positives Meinungsklima für die Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen schaffen, damit die Völker der beiden Länder besser davon profitieren könnten, fügte Fu hinzu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2402481/Serbian_President_Aleksandar_Vucic_meets_visiting_President_Xinhua_News_Agency.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-bevorstehende-besuch-des-chinesischen-prasidenten-soll-neue-hoffnung-fur-die-entwicklung-serbiens-bringen-vucic-302133895.htmlPressekontakt:Xinran Chen,xinrchen2020@163.comOriginal-Content von: Xinhuanet Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137522/5770182