STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Scholz/Arbeitnehmer:

"Olaf Scholz hat eine weitere Verschiebung des Renteneintrittsalters zu Recht abgelehnt. Der Kanzler stemmt sich gegen eine Kampagne, die ein Zerrbild Deutschlands zeichnet. Da wird suggeriert, die Deutschen seien nicht mehr fleißig genug. Das Schlagwort vom "Freizeitpark Deutschland" hat wieder Konjunktur. Das alles ist empörendes Gerede, das weit an der Realität vorbeigeht. Im vergangenen Jahr waren im Durchschnitt 45,9 Millionen Menschen erwerbstätig - der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Das Arbeitsvolumen stieg um 0,4 Prozent auf 61,66 Milliarden Stunden. Das reale Renteneintrittsalter steigt kontinuierlich. Es stimmt schon, dass mehr Flexibilität dem Arbeitsmarkt guttut, aber anders, als es sich die Vertreter vorstellen, die mit dem Pauschalvorwurf der Faulheit so schnell bei der Hand sind: Gegen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit für diejenigen, die dazu noch in der Lage sind, spricht nichts."/yyzz/DP/he