BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu sinkendem Absatz bei E-Autos:

"Um beim Thema Elektromobilität endlich auf die Überholspur zu kommen, sind erhebliche Anstrengungen nötig: Die Automobilhersteller - gerade die deutschen - müssen schnellstens bezahlbare E-Autos, echte Volks-Wagen, auf den Markt bringen; die Politik muss sich überlegen, wie sie eine Förderung auf die Reihe kriegt, die genau diesen Volks-Wagen hilft. Und Stromversorger und Ladesäulenbetreiber müssen dafür sorgen, dass Lücken im übrigens gar nicht so schlechten Ladenetz geschlossen werden, dass das Laden an öffentlichen Stationen nicht mehr teurer ist als an der heimischen Steckdose und dass das System so komfortabel und übersichtlich wird wie eine konventionelle Tankstelle. Das alles wird zwar sicher nicht sämtliche Vorbehalte nehmen, aber die German E-Angst doch etwas lindern."/yyzz/DP/he