FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. Mai 2024





DONNERSTAG, DEN 2. MAITERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1 Trading Update07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen07:00 FRA: Axa, Q1-Umsatz07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen07:30 DEU: Bike24, Q1-Zahlen07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen08:00 GBR: Shell, Q2-Zahlen08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen14:00 USA: UPS, Hauptversammlung22:00 USA: Booking, Q1-Zahlen22:00 USA: Expedia, Q1-Zahlen22:01 USA: Amgen, Q1-Zahlen22:30 USA: Apple, Q2-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Universal Music Group, Q1-ZahlenUSA: BorgWarner, Q1-ZahlenUSA: Moody's, Q1-ZahlenUSA: Baxter International, Q1-ZahlenUSA: Stanley Black & Decker, Q1-ZahlenUSA: Cigna, Q1-ZahlenUSA: Cummins, Q1-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/2409:00 FRA: OECD Wirtschaftsausblick09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/2409:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Erzeugerpreise 3/2414:30 USA: Handelsbilanz 3/2414:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/2416:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (endgültig)SONSTIGE TERMINE11:30 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten, Karlsruhe

DEU: Diskussionsveranstaltung «Länd in Transformation» + 17.45 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner



FREITAG, DEN 3. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang März und 1. Quartal 2024 10:00 DEU: DHL Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online), Wiesbaden 12:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt: Arbeitskräfte und Einkommensquellen landwirtschaftlicher Betriebe (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/24

14:30 USA: Arbeitslosenzahlen 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 4/24



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu Gast bei Alfred Weber Lecture. Lindner spricht zum Thema «Finanzpolitik zwischen Auftrag, Erwartung und Anspruch». Heidelberg

HINWEIS

JPN / CHN: Feiertag, Börse geschlossen





MONTAG, DEN 6. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung

14:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen

USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 5/24

11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/24



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pressegespräch zur Lage des Onlinehandels und Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2024, Berlin

DEU: 29. Sitzung des Stabilitätsrates unter Vorsitz der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen + 15.00 Pk im Anschluss an die Sitzung mit Bundesfinanzminister Christian Lindner

17:00 DEU: 2. Sustainability Forum Wasserstoff, Hamburg

HINWEIS

GBR/KOR/JPN: Feiertag, Börsen geschlossen



DIENSTAG, DEN 7. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DHL Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: About You, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Medios, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: New Work, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung, Karlsruhe

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover

11:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen

22:05 USA: Disney, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Berentzen-Gruppe, Q1-Zahlen

DEU: SGL Carbon, Tagung: tank.tech 2024

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NLD: Philips, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Q4-Zahlen

USA: Lyft, Q1-Zahlen

USA: Apple, Veranstaltung zur Markteinführung überarbeiteter Versionen des iPad Pro und iPad Air

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 3/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/24

21:00 USA: Konsumentenkredite 3/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 20. Deutscher IT-Sicherheitskongress des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Pk zur Weltleitmesse der Heimtierbranche Interzoo (7.-10.5), Nürnberg

11:00 DEU: Frühjahrspressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online)

MITTWOCH, DEN 8. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen (13.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q1-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen

07:10 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (10.30 h Call )

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 h Pk)

07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SÜSS MicroTec, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:30 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE Wind, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (9.30 h PK, 15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung

09:00 CHE: Kühne+Nagel, Hauptversammlung

09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung, Mannheim

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung, Lübeck

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung, Hamburg

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung (online) 10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung

10:00 CHE: Lonza Group, Hauptversammlung

10:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:30 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung

13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sto, Q1-Zahlen

JPN: Toyota MOtor, Jahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

GBR: ARM Holdings, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Industrieproduktion 3/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 3/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Großhandelsumsatz 3/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/24 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Aufrechnung mit verjährten Schadensersatzforderungen gegen Anspruch auf Kautionsrückzahlung

RUS: Kremlchef Putin hält Jubiläumsgipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion ab, die vor 10 Jahren gegründet wurde

DONNERSTAG, DEN 9. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 4/24

PÜOL: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 3/24 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/24

13:00 GBR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

USA: Türkei: Erdogan reist zu Treffen mit Biden nach Washington, Washington

HINWEIS

CHE/DNK/FIN/NOR/RUS/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag, Börse geöffnet



FREITAG, DEN 10. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/24

08:00 GBR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/24

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/24

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 3/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 3/24

08:00 GBR: BIP 3/24

09:00 AUS: Industrieproduktion 3/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 3/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/24

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 10./11.4.24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/24 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

18:15 DEU: Statement Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem, Berlin

HINWEIS

DNK/RUS: Feiertag, Börse geschlossen





SAMSTAG, DEN 11. MAITERMINE KONJUNKTUR03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/2403:30 CHN: Verbraucherpreise 4/24MONTAG, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Württembergische Leben, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Adesso, Q1-Zahlen

DNK: Royal Unibrew, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 4/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: 25. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz, Münster

17:00 DEU: Jahres-Pk der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Mannheim

DEU: Deutscher Steuerberaterkongress, Berlin



BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



DIENSTAG, DEN 14. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen, Hauptversammlung

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk

14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung

15:00 NOR: Equinor, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 4/24



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Encavis, Q1-Zahlen

AUT: AT&S, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Home Depot, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/24 (vorläufig)

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 3/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 4/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/24

14:00 POL: Handels- und Leistungsbilanz 3/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 4/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bankentag der «Börsen-Zeitung» u.a. mit Sparkassenpräsident Ulrich Reuter und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, Frankfurt

10:00 DEU: Jahres-Pk der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit Bafin-Präsident Mark Branson und den Direktoriumsmitglieder Thorsten Pötzsch, Birgit Rodolphe, Raimund Röseler und Julia Wiens

DEU: Erste bundesweite Verhandlungsrunde für die rund 585 000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche

DEU: Eröffnung Messe «IT Trans» u. a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing

EUR: Treffen der EU-Finanzminister



USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View



MITTWOCH, DEN 15. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen, Essen

07:00 DEU: Commerzbank Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (9.30 h Cal)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen

07:00 DEU: MLP, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Manchester United, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q1-Bericht 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin

12:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung

18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

DEU: Renk, Q1-Zahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung

DEU: Vossloh, Hauptversammlung

DEU: Ionos, Hauptversammlung

DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2024

ITA: Eni, Hauptversammlung

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 3/24

14:30 USA: Empire State Index 5/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/24

14:30 USA: Realeinkommen 4/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/24

16:00 USA: Lagerbestände 3/24

16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarkt-Index 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Energietage 2024 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin

DEU: Vor der Verhandlung über eine Klage der Deutsche Umwelthilfe für die Aufstellung eines Klimaschutzprogramms vor dem OVG Berlin am 16. Mai. Die DHU fordert nach § 9 Klimaschutzgesetz ein Programm, das mit seinen Maßnahmen geeignet ist, die Einhaltung der im Klimaschutzgesetz für verschiedene Sektoren vorgesehenen Jahresemissionsmengen sicherzustellen.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi