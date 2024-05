DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Mai

=== *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q 07:00 NL/DSM-Firmenich AG, Trading Update 1Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,0% gg Vj *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 FR/OECD-Wirtschaftsausblick *** 09:00 FR/OECD-Frühindikator *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 44,9 1. Veröff.:44,9 zuvor: 46,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 42,2 1. Veröff.: 42,2 zuvor: 41,9 *** 10:00 DE/Hellofresh SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,6 1. Veröff.: 45,6 zuvor: 46,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,7 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 50,3 12:00 IE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 207.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -69,50 Mrd USD zuvor: -68,90 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +0,5% gg Vq 4. Quartal: +3,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 4. Quartal: +0,4% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 51,9 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q *** 22:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Veranstaltung der Stanford University *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q - DE/Bundesfinanzminister Lindner, Budgetpläne (verlängert vom 10. April) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 02, 2024 00:03 ET (04:03 GMT)

