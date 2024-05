© Foto: Adobe Stock / gopixa



Goldman Sachs prognostiziert für Europa Top-Renditen. Vorn mit dabei auf der Liste der Goldmänner sind diese 8 Aktien."Die Bilanzen erscheinen robust, die Cashflow-Erzeugung verlockend, und sowohl Dividenden als auch Aktienrückkäufe bleiben widerstandsfähig", berichtet die US-Bank. Sie rechnet damit, dass der Stoxx 600 dieses Jahr etwa 500 Milliarden Euro an Dividenden und Rückkäufen aufbringen wird. "Dies entspricht einer Rendite von 5 Prozent. Der Renditeunterschied zum S&P 500 ist größer denn je, was europäische Aktien zu einer attraktiven Alternative zu US-Papieren macht", erklären die Banker von Goldman Sachs. Zudem gewinnen Aktienrückkäufe in Europa immer mehr an Bedeutung. "Die …