DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTITIONEN IN DEUTSCHLAND - Ausländische Konzerne haben im abgelaufenen Jahr so wenige neue Investitionsprojekte in Deutschland angekündigt wie zuletzt vor zehn Jahren. Die Zahl fiel im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 733. Seit 2017 ist die Zahl der Investitionen aus dem Ausland in Europas größter Volkswirtschaft sogar um 35 Prozent gesunken. In Frankreich stieg die Zahl neuer Projekte im gleichen Zeitraum hingegen um 20 Prozent. Das zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung EY, die dem Handelsblatt vorliegt. Erfasst wurden nur Vorhaben, die neue Standorte und Arbeitsplätze mit sich bringen. Ausländische Unternehmen tragen ein Viertel zur Wirtschaftsleistung bei. "Das ist ein Alarmsignal. Deutschland wird abgehängt, andere europäische Standorte entwickeln sich viel dynamischer", sagte EY-Deutschlandchef Henrik Ahlers. (Handelsblatt)

