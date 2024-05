DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BINANCE - Der Gründer der Kryptowährungsbörse Binance, Changpeng Zhao, ist in den USA zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Richter in Seattle setzte das Strafmaß für den 47-Jährigen am Dienstag auf vier Monate fest, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Zhao und Binance hatten im November Verstöße gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben. Er gab alle Posten bei der Kryptobörse auf. Die Anklage hatte für Zhao drei Jahre Gefängnis gefordert, während die Verteidiger für eine Bewährungsstrafe plädierten. (FAZ)

EY - Auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY kommt nach ihrer umstrittenen Umstrukturierung neuer Ärger zu. Mit dem Fall Wirecard befasste Klägerkanzleien verstärken ihr Vorgehen gegen die gesellschaftsrechtliche Neuordnung des Unternehmens in Deutschland. Sie wollen den Umbau für nichtig erklären lassen und erreichen, dass EY weiterhin mit dem gesamten Vermögen für mögliche Schadenersatzzahlungen haftet. Ein früherer Wirecard-Aktionär will die drei EY-Einheiten, in denen nach der Umwandlung weite Teile des Unternehmensvermögens liegen, verklagen. Die Umwandlung sei "rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig". (Handelsblatt)

SES - Das Satellitenunternehmen SES will mit einer 3,1 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Konkurrenten Intelsat einer der größten Satellitenbetreiber Europas werden. SES steht unter Druck: Der Technologieunternehmer Elon Musk hat mit seinen Unternehmen SpaceX und Starlink den Satellitenmarkt verändert. Starlink hat ein in weiten Teilen der Welt verfügbares Satelliteninternet aufgebaut. Das stellt das traditionelle Geschäft der Satellitenbetreiber infrage. SES hofft, durch die Fusion mit Starlink konkurrieren zu können. (Handelsblatt)

NAGA - Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat die Anlageplattform Naga verklagt. Zuvor hatte sie das Unternehmen bereits erfolgreich abgemahnt. Der Vorwurf: Naga werbe mit irreführenden Praktiken um Copytrading-Neukunden. Konkret geht es dabei um eine Art Bestenliste, die Naga veröffentlicht. Auf der Tradingplattform Naga können Anleger die Profile anderer Trader einsehen. Überzeugt sie die Performance und das Portfolio dieser Händler, können sie deren Positionen per Knopfdruck kopieren. Copytrading nennt sich dieses Angebot, vor dem Experten schon länger warnen. (Handelsblatt)

