News von Trading-Treff.de So startet der DAX in den Mai, nachdem die Wall Street nach der FED-Sitzung unverändert schloss. Trading-Ideen zum Donnerstag 02.05.2024 Panik oder nicht im DAX? Die letzten Tage im Mai zeigten beim Momentum im DAX wieder zur Unterseite. Der Widerstand um 18.200 etablierte sich und wurde zum Wochenstart bereits so skizziert (Rückblick): Die 18.000 waren für einen Rücklauf ein vakantes Ziel, welcher jedoch den Abverkauf am ...

