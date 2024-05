NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1530 auf 1660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zielsetzungen für 2024 machten einen konservativen Eindruck, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig hätten die Herausforderungen, denen der Pharmakonzern ausgesetzt sei, aber Bestand. Gordon erhöhte etwas seine Schätzungen wegen positiver Nachrichten aus dem Onkologie-Bereich./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

