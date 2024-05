The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2024



ISIN Name

DE000HLB3VC1 LB.HESS.THR.IS.11B/18

FR0011885722 CIE F.FONCIER 14/24 MTN

DE000A35JR82 MEDIGENE AG BZR

US16842Q3083 CHICKEN SP F.T.S.E. DL25

CA0888932013 BIG BC SP. CORP.PFD CD 10

USG8449WAC85 ST.GRID OVERS.I. 14/24

US14913UAD28 CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN

XS1064799841 MAF GLOB.SEC. 14/24 REGS

US06738EBH71 BARCLAYS 19/25 FLR

CH0474178420 RAIF.SCHWEIZ 19/24

US80282KAW62 SANTAN.HLDGS 19/24

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken