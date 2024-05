Das Instrument SZ50 DE000A35JR33 LUEBKE KELBER AG NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 02.05.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument SZ50 DE000A35JR33 LUEBKE KELBER AG NA O.N. EQUITY has its first trading date on 02.05.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

