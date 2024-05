DJ Nordex erhält Auftrag über 148 MW in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex hat einen Auftrag in den USA an Land gezogen. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte, liefert er 25 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 148 Megawatt für einen Windpark in Kalifornien. Der Vertrag umfasst auch die Wartung für zehn Jahre. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

May 02, 2024 02:03 ET (06:03 GMT)

