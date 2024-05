Die Commerzbank ist in diesem Jahr einer der Top-Performer im deutschen Leitindex. Seit Jahresbeginn steht ein stolzes Preis von 27 Prozent zu Buche. Heute zählt sie vorbörslich dagegen zu den schwächsten Werten im DAX. Das hat aber einen einfachen Grund, der die Anleger der Bank sogar freuen sollte.Die Hauptversammlung der Commerzbank hat am Dienstag dem Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 0,35 Euro pro Aktie mit einer Mehrheit von 99,98 Prozent zugestimmt. Heute wird die ...

