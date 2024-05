Nordex hat im ersten Quartal etwa doppelt so viele Aufträge eingefahren als im Vorjahr. Der Turbinenbauer erhielt dabei Bestellungen aus elf Ländern. Größte Einzelmärkte waren Deutschland, Südafrika und Litauen. Zum Start in den Mai ist ein Großauftrag aus den USA dazu gekommen. In zwei Wochen werden dann die Q1-Zahlen veröffentlicht. Windkraft bleibt weiterhin ein Schlüssel bei der Energiewende. Die Nordex-Turbinen sind dabei sowohl innerhalb Europas als auch außerhalb gefragt. Passend dazu hat ...

