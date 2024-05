NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat 1&1 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Mobilfunkunternehmens dürften eine schwächere Dynamik beim Gewinn von Neukunden zeigen als im vergangenen Quartal und vor einem Jahr, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies sei bedeutsam, da bei 1&1 mit dem Aufbau eines eigenen Netzes naturgemäß die operative Verschuldung steigen werde -Skaleneffekte gewännen damit zunehmend Bedeutung. Bezüglich der Bemühungen des Unternehmens um den Zugang zu 800-Megahertz-Frequenzen sei hervorzuheben, dass 1&1 lokalen Presseberichten zufolge hier mit keiner oder nur wenig Unterstützung der Wettbewerbsbehörden rechnen könne./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 15:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 05:00 / UTC





ISIN: DE0005545503

