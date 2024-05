Ucore - Neue, potenzielle Angebotsquelle für RapidSX-Seltene Erden-Anlagen

Anzeige / Werbung

Ucore Rare Metals scheint für seine Seltene Erden-Separationstechnologie eine neue Angebotsquelle aufgetan zu haben.

Im Auftrag von Defense Metals hat die kanadische Technologiegesellschaft Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) eine Mischkarbonatprobe (MREC) von deren Wicheeda-Projekt analysiert. Nach Abschluss der Testarbeiten kann Ucore bestätigen, dass es in der Lage ist, das beprobte Konzentrat in seiner RapidSX-Kommerzialisierungs- und Demonstrationsanlage in Kingston, in der kanadischen Provinz Ontario, zu verarbeiten.

Ucore bestätigte, dass die Tests des Materials dessen Eignung als MREC-Produkt für die Verarbeitung im kommerziellen Maßstab mit der unternehmenseigenen, fortschrittlichen RapidSX-Technologie von Ucore in Ucores derzeit in Entwicklung befindlichem Louisiana Strategic Metals Complex ("SMC")-Projekt in Alexandria, Louisiana, sowie in weiteren, geplanten SMCs belegen.

SGS Canada Inc. in Lakefield in der kanadischen Provinz Ontario hatte die Probe im Auftrag von Defense Metals an Ucores Demonstrationsanlage in Kingston geliefert. Gewonnen wurde die Probe aus einem Konzentrat, das Defence Metals bei früheren Flotationsversuchen aus einer insgesamt 26 Tonnen schweren Schüttgutprobe gewonnen hatte.

Mike Schrider, Vice President und Chief Operating Officer von Ucore, sagte: "Unsere Tests des MREC-Produkts waren eine gut aufgenommene Bestätigung dafür, dass das Wicheeda-Projekt von Defense Metals eine Materialquelle ist, die zu einer grundlegenden wirtschaftlichen und technischen Komponente für Ucores Plan werden kann, mehrere SMCs in ganz Nordamerika zu entwickeln - jedes mit der Fähigkeit, eine Vielzahl von leichten und schweren gemischten Seltenerdkarbonaten und -oxiden aus einem riesigen Sortiment von ursprünglichen Mineralisierungen zu verarbeiten. Das hochreine MREC, das wir erhalten haben, und insbesondere das annehmbare Spektrum an geringfügigen Verunreinigungen, bildet die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit der Unternehmen während unseres bevorstehenden NRCan-Programms (Natural Resources Canada (A.d.Redaktion)) und die spezifische Einbindung in unsere SMC-Engineering-Flowsheets in Louisiana."

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, ergänzte: "Wir freuen uns, dass Ucore zu dem Schluss gekommen ist, dass unser MREC-Material aus Wicheeda für die RapidSX-Technologie und Ucores Pläne zur REE-Abscheidung und Oxidproduktion im kommerziellen Maßstab gut geeignet ist. Unser Wicheeda-Projekt ist von entscheidender Bedeutung, um die Abhängigkeit Nordamerikas von nicht-westlichen Seltene-Erdenquellen zu verringern, und wir freuen uns auf weitere Fortschritte bei der Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten mit Verarbeitungspartnern und strategischen Partnern wie Ucore in der sich entwickelnden nordamerikanischen Seltenerdlieferkette."

