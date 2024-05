BYD baut einem Medienbericht zufolge sein Europageschäft um. So soll BYD-Topmanagerin Stella Li, die bereits das Amerikageschäft leitet, als neue Verantwortliche für den europäischen Markt agieren. Grund für den Schritt sollen die mauen Zulassungszahlen in Europa - und vor allem in Deutschland - sein. Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll die 53-jährige Stella Li "dem bisherigen Europadirektor Michael Shu als Chairwoman die großen Linien soufflieren". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...