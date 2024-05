Der Dax dürfte sich am Donnerstag nur wenig bewegt aus der Feiertagspause zurückmelden. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax zum Mai-Auftakt ein dünnes Plus von 0,10 Prozent auf 17 956 Punkte. Das Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird auch nah am Schlusskurs vom Dienstag erwartet. Im Fokus stehen am Donnerstag erneut einige Quartalsberichte und die Nachlese des Zinsentscheids in den USA. Zur Wochenmitte hatte Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, einmal mehr Zinssenkungshoffnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...