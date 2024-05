Palantir Technologies Inc. hat kürzlich einen Aufwärtstrend im Börsenhandel erlebt, wobei der Aktienkurs um 0,68% auf 22,12 US-Dollar gestiegen ist, und damit sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq übertroffen hat. Trotz eines generellen Rückgangs in der Business Services Branche um 6,97% und eines Verlusts von 4,05% im S&P 500 im vergangenen Monat, zeigen Analysten und Investoren Interesse an der bevorstehenden Bekanntgabe der Quartalsergebnisse des Unternehmens am 6. Mai 2024. Besonders optimistisch stimmen die Prognosen mit einem erwarteten Umsatz von 614,88 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17,08% gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche, und einem prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,08 US-Dollar, einer Steigerung von 60%. Im Vergleich dazu sehen die Zacks Konsensusschätzungen für das gesamte Jahr ein Ergebnis [...]

Hier weiterlesen