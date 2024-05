DJ UKRAINE-BLOG/Klingbeil: Müssen vielleicht noch zehn Jahre Geld und Waffen mobilisieren

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Klingbeil: Müssen vielleicht noch zehn Jahre Geld und Waffen mobilisieren

SPD-Chef Lars Klingbeil hat Deutschland auf eine lange finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine eingeschworen. "Wir müssen vielleicht noch zehn Jahre Geld und Waffen mobilisieren, um der Ukraine zu helfen", so Klingbeil im Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online. "Dafür brauchen wir das Mandat der Bevölkerung." Deutschlands Sicherheit werde auch in der Ukraine verteidigt. Zugleich forderte er, in der öffentlichen Debatte nicht nur über Waffenlieferungen zu sprechen. "In der ganzen Welt wird über Friedensinitiativen gesprochen, die Friedenskonferenz in der Schweiz steht bevor und das unterstützen wir als Deutschland", so Klingbeil. Zugleich verwies der SPD-Chef darauf, dass Putin derzeit nicht verhandeln wolle und sich an der deutschen Ukraine-Politik nichts ändere: "Es bleibt bei der Strategie, die Ukraine so stark zu machen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt aus einer Position der Stärke verhandeln kann." Deutschland werde nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.