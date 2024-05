Dogecoin & Bonk fallen: WAI und SEAL als nächste 100x Meme-Coins?

In den letzten 24 Stunden sehen wir trotz erster Gegenbewegung eine deutliche Korrektur. Der Mai startet, wie der April endete - mit einer schwachen Performance. Während der Bitcoin aktuell nur noch rund 4 Prozent im Minus notiert und Ethereum die Verluste auf 2 Prozent reduzierte, sieht es bei einigen Meme-Coins schlechter aus. Hier reduzieren Anleger erfahrungsgemäß schnell ihr Exposure zu Risiko. So wurden Dogecoin und Bonk in den letzten 24 Stunden deutlich abverkauft und notieren über 5 Prozent leichter. Zwar sind derartige Gewinnmitnahmen nach zuletzt starker Rallye durchaus nicht ungewöhnlich - dennoch trübt sich das Chartbild mitunter etwas ein.

Wer weiterhin überdurchschnittliche Renditen oder sogar 10x und mehr erzielen möchte, sollte sich neueren Meme-Coins zuwenden. Denn ob der hohen Bewertung von DOGE und Co. scheint hier zwar Upside vorhanden, diese aber irgendwo gedeckelt.

Mit WienerAI (WAI) und Sealana (SEAL) gibt es nun Anfang Mai zwei neue heiße Meme-Coins, denen Analysten mitunter sogar über 100x zutrauen.

WienerAI (WAI)

WienerAI stellt einen spannenden neuen Meme-Coin dar, der im Mai 2024 das Potenzial hat, den Kryptomarkt aufzurütteln. Mit rund 1 Million US-Dollar Raising Capital in den ersten Tagen steigt die Dynamik weiter an. Der neue Meme-Coin kombiniert künstliche Intelligenz mit Meme-Branding, indem er sich in zwei der dynamischsten Marktsegmente positioniert. Durch die Integration von AI als täglichen Begleiter für Anleger und Trader strebt WienerAI danach, den Handel mit Kryptowährungen zu optimieren. Ergo soll WienerAI einen klaren Nutzen haben und hebt sich damit vom Gros der Meme-Coins gekonnt ab.

Das Projekt zeichnet sich durch starke Community-Unterstützung und eine durchdachte Token-Verteilung aus, die 30 Prozent für den Presale, 20 Prozent für Staking und 20 Prozent für Community-Belohnungen vorsieht. Alles ist darauf ausgerichtet, das Nutzerengagement zu fördern. Zusätzliche Allokationen für Liquidität und Marketing sollen die Sichtbarkeit des Coins erhöhen. Das Team verfolgt das Ziel, WienerAI zum langfristigen Erfolg zu machen.

WienerAI bietet dabei eine fortschrittliche, gebührenfreie Handelsplattform auf verschiedenen dezentralisierten Börsen und schützt Anleger vor unfairen Handelspraktiken. Die KI-Schnittstelle des Coins ist schnellreaktionsfähig, vorhersagend und benutzerfreundlich. Damit sollen die Funktionen den Kryptomarkt effizient nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten durchsuchen. Mit einer modularen und erweiterbaren Technologie bleibt WienerAI stets am Puls der technologischen Entwicklung.

WienerAI nutzt die Synergien von KI und Meme-Kultur, um im Bereich des Krypto-Tradings neue Maßstäbe zu setzen. Kontinuierliche Preiserhöhungen generieren für Early-Adopter Buchgewinne. Bei einer aktuellen Staking-Rendite von 1200 Prozent APY verbleiben nur wenige Stunden, um sich ein Engagement in WAI Zum aktuellen Preis aufzubauen.

Sealana (SEAL)

Sealana ist ein weiterer neuer Meme-Coin im Solana-Ökosystem. Dieses Projekt startete erst gestern in den Vorverkauf. Bereits in den ersten Stunden investierten Wale augenscheinlich über 100.000 US-Dollar in SEAL. Nun hat der Solana-basierte Meme-Coin im Mai 2024 das Potenzial, bedeutende Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Inspiriert vom berühmten Charakter aus der Serie South Park, möchte Sealana mit Charme und Humor die Krypto-Community begeistern. Der neue Meme-Coin, thematisch an Seehunde angelehnt, setzt dabei auf virale Hypes.

Ähnlich wie Slothana, ein weiterer Meme-Coin auf der Solana-Blockchain, der über 15 Millionen Dollar in einem "Send to Wallet"-Presale generierte, könnte auch Sealana einen beträchtlichen Erfolg erzielen. Ferner gibt ees Gerüchte, dass das Team hinter Sealana Erfahrungen aus vorherigen Projekten wie SLERF mitbringt. Wiederholt SEAL möglicherweise den massiven Erfolg von SLERF?

Mit einem innovativen Presale-Modell, das die direkte Beteiligung über ein spezielles Kauf-Widget sowie direkte Transfers von DEX-Wallets ermöglicht, adressiert Sealana aktiv die Zugänglichkeit. Wer hier für SEAL Interesse hegt, kann schnell und intuitiv das Investment tätigen. Diese Strategie, kombiniert mit der Antizipation einer neuen Meme-Coin-Saison und einer steigenden Risikobereitschaft der Anleger, stellt Sealana als spannende Wahl für den Mai 2024 dar. Einfach SOL an die besagte Wallet-Adresse senden und dann SEAL im Airdrop erhalten.

