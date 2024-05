Kreuzlingen (ots) -Juckende Kopfhaut, glanzlose und stumpfe Haare und ein Geruch, der nicht mehr frisch ist: Probleme, welche wortwörtlich zum Haare raufen sind. Oft glauben die Betroffenen, dass eine falsche Haarpflege der Grund dafür ist. Doch mit der Zeit haben sich auch gewisse Umwelteinflüsse als mögliche Ursache herausgestellt. Insbesondere die sogenannte "Air-Pollution" (Luftverschmutzung) spielt hierbei eine grosse Rolle. Doch wie wird unser Haar dadurch beschädigt und wie können wir die Kopfhaut schützen?Diese Folgen hat Luftverschmutzung für unser HaarDurch Air-Pollution bzw. Luftverschmutzung befinden sich unzählige schädliche Partikel in der Luft. Schadstoffpartikel, wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid, gelangen z. B. über Verbrennungsvorgänge in Kraftwerken oder durch Abgase in die Luft. Und auch Pollen-Partikel fliegen besonders im Frühling umher. Wenn sich diese Partikel an unser Haar haften, können schädliche Folgen entstehen. Die Haare und Kopfhaut sind in diesem Moment nämlich freien Radikalen, also oxidativem Stress, ausgesetzt, welcher die gesunden Körperzellen auf dem Kopf beschädigt. Im Haar und auf der Kopfhaut werden hierdurch Proteine und Lipide zerstört und zusätzlich die Zellfunktionen beeinträchtigt. Das macht sich durch weniger Glanz und Elastizität und zusätzlichen Irritationen und Juckreiz der Kopfhaut bemerkbar. Langfristig kann es zu einer geschädigten Haarstruktur und trockenem, sprödem und geschwächtem Haar kommen.Der innovative Anti-Pollution-Wirkstoff in neuer RAUSCH Schutz-LinieBei diesem Problem bietet RAUSCH eine passende Lösung: die Anti-Pollution-Linie mit Schweizer Apfel als Schutzschild für Kopfhaut und Haar. Der in der Linie enthaltene innovative Anti-Pollution-Wirkstoff macht durch seine antioxidative Wirkung freie Radikale unschädlich und sorgt dafür, dass das Haar vor Partikeln aus der Umwelt, wie Feinstaub oder Pollen, geschützt ist. Zusätzlich verhindert er, dass sich neue Partikel an unser Haar und die Kopfhaut anhaften. Die Menge der potenziell schädlichen Partikel wird dabei reduziert und Kopfhaut und Haar werden wohltuend geschützt. Auch Styling-Rückstände können effektiv entfernt werden.Zudem enthält die Anti-Pollution-Linie mit Schweizer Apfel von RAUSCH wertvolle natürliche und neu entwickelte Kombinationen aus hauseigenen Kräuterextrakten wie Schweizer Jungapfel, Gerstengras und Brennnessel für umweltbelastetes Haar. So können Kopfhaut und Haare wirksam von unangenehmen Ablagerungen befreit und erfrischt werden. Das Haar wird von einem spritzigen und erfrischenden Duft von Apfel und dezenter Apfelblüte mit einer säuerlichen Fruchtigkeit aus Orange und der leichten Süsse von Ananas und Pfirsich wohltuend geprägt. Dabei wird es geschützt. Die Kombination der drei Produkte bietet eine intensive Reinigung, (Sofort-)Schutz und neue Frische für das Haar:Anti-Pollution-Peeling-Shampoo mit Schweizer Apfel in 100 ml (CHF 16.90) oder in 30 ml (CHF 4)Anti-Pollution-Shampoo mit Schweizer Apfel in 200 ml (CHF 15.90) oder in 40 ml (CHF 3)Anti-Pollution-Spray mit Schweizer Apfel in 100 ml (CHF 16.90)Während das Anti-Pollution-Spray mit Schweizer Apfel perfekt für unterwegs geeignet ist, bietet das Zusammenspiel mit dem Anti-Pollution-Shampoo mit Schweizer Apfel einen optimalen langfristigen Schutz. Zusätzlich sollte das Anti-Pollution-Peeling-Shampoo mit Schweizer Apfel einmal wöchentlich die Anwendung des "normalen" Shampoos ersetzen, um für eine noch intensivere Reinigung zu sorgen. Nach der Verwendung des Peeling-Shampoos wird die Nähr-Kur mit Weizenkeim (100 ml: CHF 16.90) oder 15 ml: CHF 1.90) als Pflege-Finish empfohlen.Die Superpower der Jungäpfel vom BodenseeUpcycling in seiner besten Form: Damit ein Apfelbaum qualitativ hochwertige Früchte trägt, ist es notwendig, einen Teil seiner Jungäpfel auszupflücken. In diesen sind bereits alle Inhaltsstoffe eines ausgereiften Apfels enthalten - und zwar in hochkonzentrierter Form. In dem RAUSCH Apfel-Extrakt erhalten Jungäpfel so ihren sinnvollen und nachhaltigen Einsatz. Das junge, kostbare Powerpaket verleiht der Linie seinen ganz besonderen Wert.Vom Baum in die Haarpflege. Die ganze Geschichte finden Sie hier (https://pages.rauschag.ch/apfel-video-schweiz-tourismus-de-en-fr-it/)RAUSCH: Mit der Kraft der Kräuter und Wirksamkeit zu mehr WohlbefindenRAUSCH verbindet jahrhundertaltes Kräuterwissen mit moderner Wissenschaft für wirksame und natürliche Haar-, Kopfhaut- und Körperpflege. Die Produkte bestehen aus einzigartigen Rezepturen, die für jedes Haut- und Haarbedürfnis speziell entwickelt werden. Sie verbinden mit Natürlichkeit und nachgewiesener Wirksamkeit das Beste aus beiden Welten mit dem Ziel, das persönliche Wohlbefinden zu steigern und gleichzeitig Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Denn, RAUSCH zeichnet sich für eine verantwortungsvolle, ethische und nachhaltige Unternehmens-DNA aus. So verzichtet das Unternehmen seit jeher auf Tierversuche und setzt auf langjährige, nachhaltige Partnerschaften mit Schweizer Bauern. Und, RAUSCH ist jeden Rappen wert. Dies wurde in einer Kundenbefragung des unabhängigen Schweizer Instituts für Qualitätstests im Jahr 2023 bestätigt, wo die Haarpflege-Produkte als Nr. 1 bezüglich Preis- Leistungsverhältnis ausgezeichnet wurden. Das Sortiment reicht von natürlicher Beauty-Pflege und Styling-Produkten bis hin zu individuellen Problemlösern. Hier findet jede*r die massgeschneiderte Lösung für seine Bedürfnisse. Weitere Informationen zu den Produkten auch unter www.rausch.chDas passende Material zur Anti-Pollution-Linie können Sie sich unter folgenden Link herunterladen: https://brand.rausch.ch/share/nkt2vNANYm2LHJKZekPHAb Mai erhältlich:Schweiz: in Apotheken, Drogerien, Parfümerien, Warenhäusern und online.Pressekontakt:RAUSCH AG KREUZLINGENBirgit Schäfer, CMOBärenstrasse 128280 Kreuzlingen, SwitzerlandTel. +41 (0)71 678 12 12kommunikation@rausch.chOriginal-Content von: RAUSCH AG Kreuzlingen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010167/100919056