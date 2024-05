Die Nachfrage nach den von dem Pharmakonzern hergestellten Appetitzüglern und Abnehmhilfen wie Wegovy und Ozempic ist hoch. Und so stieg der Umsatz im ersten Quartal um 22 % auf 65,35 Mrd. dänische Kronen. Währungsbereinigt lag das Plus bei 24 %. Der operative Gewinn legte um 27 % auf 31,85 Mrd. Kronen zu. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 25,4 Mrd. Kronen, was ein Plus von 28 % zum Vorjahr darstellt. NOVO NORDISK zeigt sich daher berechtigterweise etwas optimistischer für 2024: So erhöhte der Konzern bei Umsatz und operativem Ergebnis die Spanne am unteren und oberen Ende um jeweils einen Prozentpunkt. Der Umsatz soll nun währungsbereinigt um 19 bis 27 % steigen, der operative Gewinn um 22 bis 30 %. Auch das scheint eher noch zurückhaltend.



