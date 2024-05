EQS-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Auftragseingänge

CeoTronics erhält und erfasst weiteres verbindliches Auftragsvolumen in Höhe von ca. € 2,7 Mio.



Die CeoTronics Aktiengesellschaft hat ergänzend zu den am 16. und 22. April 2024 gemeldeten Auftragsvolumen einen weiteren mit dem SmG-Projekt (Sprechsatz mit Gehörschutz - für die Bundeswehr) im Zusammenhang stehenden verbindlichen Auftragseingang zu verzeichnen. Dieses zusätzliche Auftragseingangsvolumen in Höhe von ca. € 2,7 Mio. wurde in den Auftragsbestand übernommen. Leider können keine Angaben zu den beauftragten und damals optional angebotenen Produkten gemacht werden. Zu späteren Zeitpunkten darüber hinaus verbindlich beauftragte Losabrufe und/oder verbindlich beauftragte optional angebotene Produkte sowie separat zu beauftragende Produkte - jeweils im Zusammenhang mit dem SmG-Projekt - werden entsprechend sukzessiv in den Auftragsbestand genommen. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.



