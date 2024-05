Mit der Aktie des Biotech-Unternehmens CytomX Therapeutics (WKN: A14158) knallt einer unserer Top-Tipps am Mittwoch in der Spitze um +259% von 1,63 US$ bis auf 5,85 US$ in die Höhe - bei absoluten Rekordumsätzen von mehr als 200 Millionen Aktien. Was steckt dahinter und wie gehen SD-Profis mit der neuen Situation um? CytomX Therapeutics vorgestellt CytomX ist ein in der klinischen Phase befindliches, auf Onkologie spezialisiertes Biotech-Unternehmen ...

