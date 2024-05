DJ PTA-Adhoc: Bertrandt AG: Vorl. Kennzahlen für Q2/H1 2023/24; Gesamtleistung & EBIT weichen von Markterwartungen ab, Prognose 2023/24 bestätigt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ehningen (pta/02.05.2024/09:45) - Der Vorstand der Bertrandt AG hat heute eine Abweichung der vorläufigen, nicht geprüften Zahlen des zweiten Quartals im Geschäftsjahr 2023/2024 und im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 im Vergleich zu den Markterwartungen festgestellt.

* Die Gesamtleistung des Bertrandt-Konzerns erreichte im zweiten Quartal 2023/2024 rund 318,5 Mio. EUR (Konsens*: 311 Mio. EUR, Vorjahr 292,7 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr 2023/2024 belief sich die Gesamtleistung auf rund 626,9 Mio. EUR (Konsens: 619 Mio. EUR, Vorjahr 573,1 Mio. EUR). * Das EBIT belief sich im zweiten Quartal 2023/2024 auf rund 8,5 Mio. EUR (Konsens: 12,1 Mio. EUR, Vorjahr 12,5 Mio. EUR) beziehungsweise im ersten Halbjahr 2023/2024 auf rund 21,9 Mio. EUR (Konsens: 25,6 Mio. EUR, Vorjahr 24,0 Mio. EUR).

Seit dem Beginn des zweiten Quartals 2023/2024 lässt sich eine verminderte Kapazitätsnachfrage unserer Kunden beobachten, was zu einer temporär geringeren als erwarteten Auslastung im Konzern geführt hat. Darüber hinaus fielen im zweiten Quartal Einmaleffekte einerseits aufgrund einer Wertberichtigung im Zusammenhang mit der verschlechterten Zahlungsfähigkeit eines Kunden sowie andererseits aufgrund einer Inanspruchnahme aus einer bisher als Eventualverbindlichkeit eingestuften Verpflichtung in Höhe von kumuliert -3,3 Mio. EUR an. Diese Effekte führen in Kumulation zu der heute festgestellten Abweichung von den Markterwartungen.

Der Free Cashflow erreichte zum Ende des ersten Halbjahres 2023/2024 rund 40 Mio. EUR (Vorjahr 10,2 Mio. EUR).

Bertrandt will den aktuellen Marktentwicklungen mit konsequenten Maßnahmen begegnen und rechnet mit sich normalisierenden Kapazitätsabrufen im weiteren Geschäftsjahresverlauf. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose** für das Geschäftsjahr 2023/2024, welche zuletzt am 14. Februar 2024 in der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2023/2024 auf Seite 4 zusammengefasst veröffentlicht wurde.

Der vollständige Halbjahresbericht 2023/2024, der auch die Quartalszahlen für das zweite Quartal enthalten wird, wird am 15. Mai 2024 veröffentlicht.

*Konsens: Vom Unternehmen erhobener Analysten-Konsens mit Stand 2. Mai 2024. Dieser ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/kennzahlen

** Prognose: Der Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 wurde mit dem Geschäftsbericht 2022/2023 am 14. Dezember 2023 auf den Seiten 118 bis 121 veröffentlicht. Diese ist unter dem folgenden Link abrufbar: https:// www.bertrandt.com/fileadmin/files/files/00_Unternehmen/01_Investor_Relations/03_Finanzberichte/GJ_22-23/ geschaeftsbericht_gj_2022-2023_bertrandt.pdf

Die Definitionen von "Gesamtleistung", "EBIT" und "Free Cashflow" sind im Bertrandt Geschäftsbericht 2022/2023 auf Seite 221 dargestellt.

